La scena davanti al liceo scientifico di Olbia.

Sembrava una di quelle scene dei film comici. Ad un certo punto è arrivata stamattina una mega folata di vento, di quelle che abbiamo visto per tutto il giorno sferzare Olbia e la Gallura, e i motorini parcheggiati in via Campidano, di fronte al liceo scientifico Mossa, sono caduti uno dietro l’altro, come le tessere del domino.

Una scena che ha stampato un sorriso sul volto dei passanti, un po’ meno su quello degli studenti. Alcuni sono riusciti ad approfittare dell’intervallo per rialzare lo scooter dal cavalletto e arcionarlo meglio a terra. Ma certo è che in giornate come questa spostarsi sulle due ruote diventa difficoltoso oltre che pericoloso.

(Visited 1.126 times, 70 visits today)