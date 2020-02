Il forte vento sferza la Gallura.

Il forte vento, che in queste ore sta sferzando la Gallura, ha creato notevoli disagi ad Olbia e nelle città limitrofe. Da questa mattina, infatti, sono stati oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco.

Le operazioni principali hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti e rami che, spezzandosi, impedivano il flusso regolare del traffico. Inoltre, sempre a causa delle forti raffiche, alcuni lampioni dell’energia elettrica sono stati rimossi in via precauzionale.

In città, così come nei centri limitrofi quale Arzachena e La Maddalena, si è registrato il cedimento di alcune tegole e calcinacci che fortunatamente non hanno provocato alcun danno alle persone.

Restano in attesa ancora un centinaio di interventi, mentre all’azione dei vigili del fuoco viene affiancata quella delle forze dell’ordine intervenute a garanzia della viabilità e sicurezza, nonché delle operazioni di soccorso.

(Visited 524 times, 42 visits today)