Olbia in lutto per la scomparsa di Giovanna Calvisi, aveva 74 anni

Addio a Giovanna Calvisi.

Olbia in lutto per la scomparsa di Giovanna Calvisi. Se ne è andata a 74 anni e fa parte di una delle famiglie più conosciute in città. Sorella di Angelo, maestro di Judo, la donna era voluta molto bene in città. La notizia della sua dipartita ha colpito particolarmente molti olbiesi, che conoscevano la donna, che ultimamente non stava bene.

Sono tanti i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia della donna, già colpita da un altro lutto. ”Tutto lo staff ė vicina all’amico, e collega Angelo Calvisi per la perdita della cara Sorella Giovanna”, scrive nella sua pagina social la Radio Olbia Web. I funerali della 74enne avranno luogo mercoledì 10 settembre, alle ore 10, partendo dalla chiesa di Nostra Signora De La Salette, partendo dall’RSA di Tempio Pausania.

