La morte di Giovanni Derosas a Olbia.

Giovanni Derosas, olbiese doc, ci ha lasciato all’età di 83 anni. Noto con il soprannome di Buvuleddu, aveva un animo nobile. Era conosciuto per aver gestito per tantissimi anni un piccolo baratto in Corso Umberto ad Olbia, a di fianco a dove si trova il negozio di Ambrosio.

Educato e gentile, molto professionale ma sempre con la battuta pronta- Battute che peraltro faceva in dialetto olbiese ed anche per questo suo spirito allegro i clienti non mancavano.

Sposato con Wilma, aveva avuto due figli, Antonio e Tania, che lo hanno reso nonno di numerosi nipoti. I funerali si terrano domani mattina alle ore 9.30 presso la chiesa di San Paolo ad Olbia.

