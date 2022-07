Addio a Giuseppe Pilotti.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a soli 45 anni, di Giuseppe Pilotti, che in città era molto conosciuto e stimato. Una notizia che ha lasciato infatti molto sgomento nei tanti suoi conoscenti, ex compagni di scuola e amici, che sono rimasti increduli.

Giuseppe, che lavorava come impiegato, è ricordato come un uomo sempre sorridente, con una bontà che lo distingueva e caratterizzava, sin dai tempi in cui era bambino, lascia una bambina piccola e una moglie con la quale si erano sposati da poco. “Era davvero un grande amico – racconta una dei suoi più cari amici -, con lui potevi fidarti ciecamente. E’ stato un compagno di risate e pianti. Lui era questo”. E allo stesso modo lo descrivono le tante fotografie sui social, sempre circondato da tutti. Oggi quegli amici con i quali lui passava i fine settimana gli dedicano tanti messaggi e parole di addio.