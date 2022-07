L’incendio stamattina attorno alle 11:30.

Intorno alle 11.30 i Vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti in Località Punta Villa per un incendio che ha coinvolto la macchia mediterranea presente nell’area. Le operazioni di spegnimento con bonifica sono durate fino alle 13.30 circa.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il personale di polizia locale, carabinieri, barracelli e protezione civile. Per lo spegnimento dell’incendio è entrato in azione anche un elicottero coordinato dal Corpo Forestale regionale.