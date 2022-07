Incidente a Porto Cervo.

Per cause in via di accertamento, alle 14 di questo pomeriggio, nella rotonda di ingresso di Porto Cervo due autovetture si sono scontrate, causando il ferimento di una ragazza.

Sul posto i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area. Sul posto personale del 118 e polizia. La strada ha subito rallentamenti.