Grande successo anche a Olbia per “la diagonale sarda”

La maratona è arrivata a Olbia il 16 agosto.

Grandissimo successo per la manifestazione “la diagonale sarda”, tenutasi il 16 agosto, una maratona che ha toccato diverse città della Sardegna per la raccolta fondi per l’acquisto di cani addestrati per i non vedenti, che ha visto una grandissima partecipazione con la tappa nel centro di Olbia davanti al municipio, dove gli atleti che sono arrivati hanno consegnato la staffetta agli atleti subentrati che sono poi ripartiti per le tappe successive. Il gruppo di corridori e’ stato scortato dalla polizia municipale sia in entrata che in uscita dal centro città. La raccolta fondi era già ad un ottimo punto nella tappa tra porto Torres e Olbia.

La presidente dei Lions Club Oristano Antonella Meloni e’ stata la vera artefice di questa maratona e ha svolto un grandissimo lavoro credendo in questo importante progetto che ha avuto l’aiuto dei Lions Club di Olbia e del comune tramite l assessore Silvana Pinducciu. A richiamare un folto pubblico e’ stata anche la presenza delle Majorette Olbia “Tonino Spano”.

