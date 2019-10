Ilaria protagonista nella puntata Ho qualcosa da dirti.

Ha voluto ringraziare la sorella per tutto quello che ha fatto per lei. Ilaria Muresu, la giovane atleta di Olbia affetta da disabilità motorie, è stata protagonista della trasmissione “Ho qualcosa da dirti”, il programma condotto da Enrica Bonaccorti su TV8.

Il programma, che va in onda nel pomeriggio, racconta piccoli e grandi segreti degli ospiti durante le puntate. E dà la possibilità di dire qualcosa di importante a qualcuno che per diversi motivi non si è mai riusciti a dire. E così ha fatto anche Ilaria.

Dimostrando di sentirsi perfettamente a suo agio davanti alle telecamere, ha rigraziato pubblicamente la sorella. Un messaggio forte ed emozionante, che è arrivato chiaro a Olbia.

