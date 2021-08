Nuovo appuntamento con la rassegna Sul filo del discorso a Olbia.

Mercoledì 4 agosto con inizio alle ore 21, la Rassegna Letteraria Sul Filo del Discorso saluterà il suo affezionatissimo pubblico con lo spettacolo di e con Federico Buffa dal titolo “Italia Mundial”, regia Marco Caronna.

Federico Buffa, insieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial. Il giornalista e volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982.

L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

Con “Italia Mundial” si conclude quindi la nona edizione Rassegna Letteraria Sul Filo del Discorso, che dal 2013 registra rilevanti successi in termini di pubblico e di critica, divenendo nel tempo una valida attrattiva del panorama turistico locale per la chiara valenza culturale che la contraddistingue e per l’importanza nazionale degli artisti e autori ospitati. Dal 25 giugno al 4 agosto, ha visto succedersi incontri con l’autore, reading letterari e spettacoli, per un totale di 12 appuntamenti che sono stati in grado di attrarre un target di pubblico molto vasto, dai più giovani ai meno giovani, turisti e locali, grazie al valore degli autori coinvolti ed al livello degli spettacoli artistici proposti.

La Rassegna Sul filo del discorso.

Tra gli ospiti della nona edizione della Rassegna, Luca Telese con il suo ultimo libro, “Cuori campioni. La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l’incredibile anno dello scudetto”, Francesco Abate con un reading intorno al giallo “I delitti della Salina”, la scrittrice ed attrice Chiara Francini con il libro “Il cielo stellato fa le fusa”, Camilla Boniardi, nota sui social con il nome di “Camihawke” con il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli”, ed ancora Marilù Oliva con ilsuo “Biancaneve nel Novecento” ed infine la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini conil suo primo romanzo giallo dal titolo “Tre Madri”.

Una serata di approfondimento, organizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia, è stata dedicata al “caso Moro” con la presentazione del libro “Aldo Moro, la verità negate”. Ospiti della Rassegna l’onorevole Gero Grassi, autore del libro e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro insieme ed il giornalista Andrea Purgatori.

Le due serate dedicate alla scienza hanno visto come protagonisti Roberto Battiston, ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Trento, con una lectio intorno al librodigitale “La matematica del virus: i numeri per capire e sconfiggere la pandemia”- e Guido Tonelli, fisico, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa e divulgatore scientifico, con “Tempo. Il sogno di uccidere Kronos” .

Anche quest’anno non sono mancate le proposte artistiche: lo spettacolo “I sette peccati capitali”, con Daniele Sgherri, Giacomo Moscato, Katia Fini e Paolo Mari, ha offerto un confronto tra Musica e Letteratura, all’interno del tema del “peccato” ed in particolare dei 7 peccati capitali e con “Ci Vuole Orecchio, Elio canta e recita Enzo Jannacci”, regia Giorgio Gallione, è andato in scenauno scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di Enzo Jannacci.

La Rassegna Letteraria Sul Filo del Discorso è organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia ed è realizzata con il contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport.

