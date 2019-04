Il nuovo percorso pedonale.

E’ partito oggi e si concluderà l’8 giugno il progetto pilota “via Nanni, Strada Scolastica” voluto dall’Amministrazione Comunale di Olbia e realizzato da ASPO SpA.

Il progetto prevede la chiusura temporanea del traffico delle auto nella strada in prossimità di un edificio scolastico. Questo permetterà agli studenti e accompagnatori di poter raggiungere la scuola in sicurezza.

E’ stato inaugurato oggi, con l’assessore comunale Sabrina Serra, il percorso pedonale sicuro che collega le scuole al parcheggio in Piazzale Francesco De Rosa, a 300 metri dall’ingresso delle scuole, e che sarà gratuito per tutta la giornata. Tantissimi studenti e genitori nella strada di via Nanni e tanto è stato l’entusiasmo.

L’ordinanza prevede la chiusura della strada per tutte le auto dalle 8 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.45. Sono gli orari di punta in cui gli studenti che entrano ed escono da scuola si trovano in enorme difficoltà nell’attraversamento da un marciapiede all’altro.





