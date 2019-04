La 31esima edizione della StraOlbia.

Un grande successo per la StraOlbia 2019, con circa 270 partecipanti nelle diverse categorie agonistiche e 100 nelle categorie non agonistiche. Grande anche la partecipazione di pubblico lungo tutto il percorso, che ha riscosso il consenso dei partecipanti e che quest’anno è stato ricavato in centro in modo da mettere alla prova la preparazione tecnica e atletica dei partecipanti, con numerose salite e discese tra la partenza e l’arrivo di fronte al Municipio, passando per Corso Umberto I, Via La Marmora, Piazza Mercato, Via Cavour e Via Garibaldi, 5 giri del percorso da completare per le categorie agonistiche.

Riportiamo primi, secondo e terzi posti di ciascuna categoria.

Esordienti c pulcini mt 300. Femminili, primo posto per Anna Melai – CCRS Sorso, secondo posto per Lucia Depperu – Atl. Legg. Uras, terzo posto per Federica Pinna – Atl. Legg. Uras. Maschili, Alexander Roman Modde – G.S. Atl. Olbia

Esordienti b miniatletica metri 300. Femminili,primo posto per Gaia Meloni – Pod. Amatori Olbia , secondo posto per Leila Caboni – G.S. Atl. Olbia , terzo posto per Matlde Vacca – Pod. Amatori Olbia . Maschili, primo posto per Andrea Marras – Alghero Marathon, secondo posto per Enrico Domenico Depperu – Atl. Legg. Luras , terzo posto per Andrea Moro – Atl. Legg. Luras.

Esordienti A Promoatletica metri 600. Femminili, primo posto per Beatrice Ticca – Atletica Ozieri , secondo posto per Maria Mei – G.S. Atl. Olbia, terzo posto per Sara Nesti – Atl. Legg. Luras. Maschili, primo posto per Angelo Altana – Atl.etica Buddusò, secondo posto per Cristian Marroni – Atletica Buddusò , terzo posto per Luca Farina – Atl. Civitas Olbia.

Ragazze metri 1000, primo posto per Maria Canalis – Atletica Ozieri , secondo posto per Mariella Marras – Alghero Marathon , terzo posto per Giulia Congiu – Atletica Ozieri.

Ragazzi 1000 metri, primo posto per Michele Agostino Mureddu – Atl. Legg. Porto Torres, secondo posto per Antonio Nuvoli – G.S. Atletica Runners Oschiri, terzo posto per Michele Devaddis – Atletica Budusò.

Cadette metri 2000, primo posto per Ginevra Mei – G.S. Atl. Olbia , secondo posto per Elisa Secchi – G. S. Atl. Olbia , terzo posto per Martina Rutzittu – Pod. Amatori Olbia.

Cadetti metri 2000, primo posto per Stefano Ferreri – G. S. Atl. Olbia, secondo posto per Alessio Budroni – G.S. Atletica Runners Oschiri, terzo posto per Alessandro Solinas – G.S. Atletica Runners Oschiri.

Allieve Junior Promesse Senior Donne SF metri 10000, primo posto per Alice Rita Cocco – Bracco Atletica , secondo posto per Claudia Maria Pecorari – Atl. Legg. Porto Torres, terzo posto per Claudia Puliga – Atletica Ozieri.

Senior donne sf35 metri 10000, primo posto per Langiu Valentina – G.S. Atl. Olbia.

Senior donne sf40 metri 10000, primo posto per Gianfranca Attene – Podistica Torino , secondo posto per Melania Pinna – ASD Ichnos Sassari, terzo posto per Maria Branca – Atletica Ozieri.

Senior donne sf45 metri 10000, primo posto per Leonarda Cantara – GS Monte Acuto Marathon, secondo posto per Loredana Del Greco – Pod. Amatori Olbia , terzo posto per Giuliana Corda – Circ. Sport. Dil. Atl. Amatori.

Senior donne sf 50 metri 10000,primo posto per- Maria Rosa Diaz – CCRS Sorso.

Senior donne sf 55 metri 10000, primo posto per Anna Maria Ruzzettu – CCRS Sorso, secondo posto per Grazia Loriga – Podistica Sassari , terzo posto per Giuseppina Farina – Pod Amatori Olbia.

Allievi junior promesse senior uomini sm metri 10000, primo posto per Abdelatti Fraiha – Isolarun , secondo posto per Salvatore Mei – G.S. Atl. Olbia, terzo posto per Francesco Mei – G.S. Atl. Olbia.

Senior uomini sm 35 metri 10000, primo posto perPier Luigi Attene – Atletica Orani, secondo posto per Gabriele Mariotti – Atletica San Teodoro, terzo posto per Loris Piras – Atletica San Teodoro.

Senior uomini sm 40 metri 10000, primo posto per Giovanni Curridori – Atl. San Sperate , secondo posto per Eugenio Carbini – Atletica San Teodoro, terzo posto per Gabriele Mureddu – Atl. Legg. Porto Torres.

Senior uomini sm 45 metri 10000, primo posto per Cristian Cocco – Cagliari Marathon Club, secondo posto per Luca Salvatore Mesina – GS Atl. Ogliastra, terzo posto per Quirico Beccu – Atl. Buddusò.

Senior uomini sm 50 metri 10000, primo posto per Giusepe Pazzola – Atl. Ozieri, secondo posto per Fabrizio Fiori – Atl. Ozieri, terzo posto per Mario Nicolino Piras – Runcard.

Senior uomini sm 55 metri 10000, primo posto per Gavino Polo – CCRS Sorso, secondo posto per Carlo De Martino – Pod Amatori Olbia, terzo posto per Mario Mele – UISP.

Senior uomini sm 60 metri 10000, primo posto per Marco Abis – Pod. Amatori Olbia, secondo posto per Gianpaolo Bussu – Atletica Orani, terzo posto per Walter Buttau – Soc. Atl. Tempio Pausania.

Senior uomini sm 65 metri 10000, primo posto per Gianfranco Sanna – Podistica Sassari, secondo posto per Pietro Zizi – Atl. San Teodoro, terzo posto per Giampaolo Todde – Runcard.

Senior uomini sm 70 metri 10000, primo posto per Antonio Carboni – GS Atletica Runners Oschiri, secondo posto per Pier Luigi Doro – Atl. Legg. Porto Torres, terzo posto per Antonino Guarnaccia – Studium et Stadium.

Senior uomini sm 75 metri 10000, primo posto per Antonio Dettori – Atl. Ozieri.

Senior uomini sm 80 metri 10000, primo posto per Giuseppe Antonio Addis – Atletica Buddusò.

