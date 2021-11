L’investimento a Olbia.

È caccia al pirata della strada che, ieri sera, a Olbia, ha investito con la moto un uomo che attraversava la strada in via Mameli. Le condizioni del ferito non destano preoccupazione.

Gli agenti della polizia locale stanno cercando il conducente di uno scooter Piaggio Liberty di color beige. La dinamica è tutta da accertare, ma con molta probabilità alla guida della moto c’era un ragazzo. Alla scena hanno assistito diversi testimoni, che attraverso le loro testimonianze hanno fornito elementi utili a ricostruire l’identikit del pirata della strada.