Notte di lavoro per i vigili del fuoco in Gallura

Sono 22 gli interventi effettuati nella notte per il maltempo dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia ed Arzachena. Anche se per il momento l’emergenza sembra rientrata, la guardia resta alta: nelle prossime ore è previsto un nuovo peggioramento meteo e la protezione civile ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico.

Questa notte i danni più gravi sono stati registrati ad Arzachena, con le vie del centro che sono state completamente allagate e l’acqua è entrata anche negli scantinati di alcune abitazioni. Grande paura anche sulla provinciale 14 dove, a causa del maltempo, la strada è ceduta e si è creata una voragine che ha inghiottito un fuoristrada.

Notte di preoccupazione anche a Golfo Aranci, dove anche in questo caso la pioggia ha creato danni e allagamenti.