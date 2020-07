Il progetto della Zona Franca in Sardegna.

Un’istanza per chiedere l’attivazione della Zona Franca Integrale o Extradoganale in Sardegna. Ripercorrendo la storia di questo progetto, supportato dalle varie sentenze favorevoli, il consigliere comunale all’opposizione di Olbia Vanni Sanna cerca di coinvolgere le massime istituzioni nazionali e regionali, dal Presidente Sergio Mattarella al governatore Christian Solinas, per sollecitare la sua nascita.

Un appello che diventa ancora più importante in questo momento, segnato dall’emergenza coronavirus. Sanna ricorda, infatti, che “l’Italia è l’unica nazione a non disporre di questo istituto”. Ragione per cui “gli imprenditori sono costretti a delocalizzare le proprie aziende all’estero per essere competitivi”.

All’istanza di Sanna si sono aggiunti anche il sindaco di Giave Maria Antonietta Uras ed una serie di professionisti. Chiedono ai destinatari della missiva di esaminare “con la dovuta attenzione” i vari documenti inviati con la speranza di un incontro a breve per discutere del progetto.

