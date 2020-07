Il ritardo delle navi Grimaldi.

Già l’anno scorso le navi della Grimaldi da Olbia avevano collezionato diversi ritardi creando parecchi disagi ai passeggeri e costringendo spesso l’Autorità portuale a riprogrammare l’organizzazione. Anche quest’anno purtroppo le cose non sembrano essere iniziate per il verso giusto. Nel fine settimana, nella stazione marittima, il nervosismo tra i passeggeri era palpabile.

“Ho perso la coincidenza perché la nave è partita con un ritardo di tre ore. L’unica spiegazione che mi è stata data è che la nave che arrivava da Livorno ha avuto diversi problemi tecnici all’imbarco”, ha raccontato una passeggera in partenza da Olbia.

“Il ritardo mi ha causato non pochi problemi con il lavoro. Ho dovuto chiamare il mio capo per avvisarlo che il giorno dopo avrei tardato di circa tre ore perdendo l’apertura”, si è sfogato un altro viaggiatore.

Tra i corridoi della stazione marittima c’era anche una coppia, che arrivava da Cagliari. Purtroppo non sempre sapere dei ritardi in anticipo è utile. La loro vicenda è paradigmatica. “Dobbiamo aspettare ore partire. Purtroppo, anche se ci è arrivato il messaggio che ci avvisava del ritardo, eravamo già a metà strada e arrivando da Cagliari non ci è stato di alcun aiuto”, si sono lamentati aspettando la nave.

(Visited 70 times, 71 visits today)