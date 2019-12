L’istituto superiore Deffenu di Olbia.

L’istituto superiore Deffenu di Olbia è un esempio di come dovrebbero essere le scuole di oggi, soprattutto quelle ad indirizzo tecnico. Gli undici laboratori sono fonte di grande orgoglio per questa scuola che può offrire un tipo di istruzione rara ai propri alunni.

Personale qualificato che affianca i docenti durante le lezioni, attrezzatura nuova e aule multimediali: la vecchia idea di scuola con lavagne nere e gessetti è del tutto superata. Ma a colpire di più sono il laboratorio di Nautica e quello di Aeronautica. La strumentazione ha un grande impatto visivo e di certo non si vede in tutte le scuole.

“Nel laboratorio nautico abbiamo un simulatore che permette ai ragazzi di imparare a navigare come fossero su una vera nave – spiega la scuola -. Una tecnologia all’avanguardia che in Italia abbiamo solo noi oltre a Livorno”.

Insomma, non esiste tecnologia migliore per poter formare i ragazzi dell’indirizzo nautico che dopo la maturità avranno un’occasione concreta di fare carriera in questo campo. C’è anche il laboratorio di Trasporti e Logistica. “Qui è dove i ragazzi imparano a volare. Abbiamo diverse postazioni con quello che serve per fare le simulazioni”, prosegue. Per tutti gli studenti interessati è possibile visitare la scuola ogni sabato mattina.

