I pacchi danneggiati a Tempio.

I pacchi natalizi della ColorArt a Tempio erano già diventati in pochi giorni una bella attrattiva. Ma stamattina la cittadinanza si è svegliata con una brutta sorpresa: i pacchi erano stati danneggiati dai vandali.

Si è pensato in un primo momento che il forte vento che da giorni sferza la Gallura potesse esserne stato la causa, ma la selettività dei danni non lascia dubbi: il primo pacco in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Mannu, è stato risparmiato, così come sono stati risparmiati i pacchi nei pressi di piazza d’Italia.

Subito si è scatenata l’indignazione, anche perché, come molti fanno notare, non è la prima volta che i vandali entrano in azione a Tempio. Già negli anni passati erano state prese di mira le decorazioni natalizie e impresso nella memoria della città è il triste evento dei danni alla preziosa sala Biasi della Stazione ferroviaria.

