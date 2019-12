L’ipotesi al vaglio del tavolo ministeriale.

Come si sa la Conad, che ha rilevato i supermercati dall’Auchan in tutta Italia, non potrà gestire lo storico punto vendita che si trova al centro commerciale Olbia Mare. Lo ha imposto l’Antitrust, che ha accertato come la concentrazione del colosso sul mercato sarebbe eccessiva.

Nonostante la melina delle ultime settimane, l’ipotesi più accreditata per subentrare alla gestione dell’ipermercato è quella della catena francese Carrefour. Già in passato aveva verificato la possibilità di rilevare il punto vendita dell’Iper Standa, nel centro commerciale Terranova.

Ma aveva desistito proprio per la forte presenza di Auchan, con la quale divide grosso modo la stessa fascia di mercato e tipologia di offerta. Venendo meno l’eterna rivale, adesso per Carrefour sarebbe l’occasione buona per rilevare la superficie di Olbia.

