Italgas porterà il gas a Olbia e in altri 11 Comuni

Italgas acquisisce Janagas e l’accordo comprende oltre 430 chilometri di reti al servizio di circa 12mila clienti in 12 Comuni sardi, tra cui Olbia. La società ha concluso l’acquisizione dal Gruppo Fiamma 2000 dell’intero capitale sociale di Janagas S.r.l., società titolare delle concessioni di distribuzione e vendita di Gpl. L’operazione, annunciata lo scorso 3 agosto, è stata perfezionata, a seguito del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo di compravendita, per il tramite di Medea spa, la società del Gruppo Italgas che gestisce il servizio di distribuzione del gas in Sardegna.

La rete Italgas

Le reti di distribuzione oggetto dell’accordo, facenti capo a Janagas, e precedentemente a Sarda Reti Gas, si estendono complessivamente per oltre 430 chilometri e sono al servizio di circa 12mila clienti nei comuni di Olbia, Valledoria, Buddusò e Budoni. Nel pacchetto rientrano anche Sedilo, Genoni, Terralba, Simala, Arbus, Mandas, Siurgus Donigala e Santadi. La valorizzazione dell’operazione è pari a 31,7 milioni di euro, da rettificare per il valore dell’indebitamento finanziario al closing. Il Gruppo Italgas aumenta così di circa il 30% la customer base in Sardegna ed estende ulteriormente la presenza in gran parte dei 38 bacini in cui è suddivisa l’isola. Si prepara a convertire da GPL a gas naturale le reti acquisite, come previsto nell’ambito del più ampio progetto di realizzazione di infrastrutture del gas al servizio della regione.

“Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in Sardegna e va a beneficio del territorio – ha commentato l’amministratore delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco -. Vedrà la realizzazione di nuovi investimenti in grado di creare le condizioni per lo sviluppo del territorio. Con Olbia cresce il numero dei grandi centri urbani che affidano la rete del gas al Gruppo Italgas per la gestione efficiente ed efficace del servizio”.

“Le reti di Janagas saranno presto convertite a gas naturale – ha spiegato Francesca Zanninotti, ad di Medea -. La loro trasformazione digitale le metterà nelle condizioni di distribuire nel prossimo futuro anche gas rinnovabili, come biometano e idrogeno. Infrastrutture di eccellenza al servizio della transizione ecologica”.

