La Costa Smeralda perde un pezzo di storia, addio ad Achille Bernardi

Chi era Achille Bernardi.

La Costa Smeralda perde un pezzo di storia. Se ne è andato a 92 anni Achille Bernardi, uno dei manager più importanti e direttore del personale del gruppo Costa Smeralda Hotels. Lui aveva assistito alla nascita del paradiso dei vip e l’aveva reso grande con la sua professionalità.

Con il gruppo Costa Smeralda Hotels, fiore all’occhiello della Gallura e della Sardegna, aveva lavorato fino al suo pensionamento. Sono tante le fotografie che ritraggono Achille come personalità di spicco della Gallura. Non solo un professionista, ma anche un uomo garbato e ironico. Così lo descrive chi ha avuto la fortuna di collaborare con lui e di essergli stato amico. “Oggi è un giorno triste”, commentano i suoi ex dipendenti alla notizia della sua scomparsa.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 15 dicembre alle ore 14,30 partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II, per la Chiesa di Stella Maris in Porto Cervo dove alle ore 15,30 sarà celebrato il rito religioso. Dopo la celebrazione il feretro proseguirà per il Tempio Crematorio Su Lizzu ad Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui