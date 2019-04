Terzo tentativo di furto.

Un nuovo tentativo di furto è avvenuto la scorsa notte nel ristorante Yumé, specializzato in cucina giapponese, in Corso Vittorio Veneto. Ignoti hanno cercato di sfondare la porta del ristorante con un estintore ma non sono riusciti ad entrare. Sicuramente il loro obiettivo era compiere un furto.

Il ristorante è dotato di telecamere, quindi gli inquirenti stanno analizzando i video della sorveglianza per risalire ai responsabili dell’atto. E’ stato il proprietario, Simone Sun, a pubblicare con amarezza le foto della porta distrutta dai malviventi. Per questo ristorante è il terzo tentativo di furto avvenuto in breve tempo.

