Il nuovo locale a Pittulungu.

Il noto locale Mint Julep arriva a Pittulongu. Ha inaugurato recentemente al Pellicano e dalla prossima settimana sarà aperto anche oltre l’aperitivo. L’idea di due giovani imprenditori e compagni di vita Marco Pistone e Monica Casucci.

Il secondo bar.

La prima settimana è già andata bene. “A parte il brutto tempo di questo week end – dichiara Pistone –, non ci possiamo lamentare anche se purtroppo abbiamo dovuto far slittare l’apertura serale perché stavamo cercando il personale, quindi siamo stati aperti solo a pranzo”.

Una cosa che ha caratterizzato Olbia è stata spesso la carenza di movida notturna. “Abbiamo rilevato la vecchia gestione che prevedeva caffetteria e ristorante e dalla prossima settimana cominceremo la sera – dice –, dove organizzeremo tutti i giorni eventi sulla spiaggia con musica, come accade nelle altre località marittime”.

I cocktail in riva al mare. “Porteremo la stessa qualità che abbiamo nel nostro locale in centro – prosegue –, con l’unica differenza che sarà con la vista al mare”. Ma le novità non si fermano qui. “Faremo delle migliorie estetiche al locale e lo renderemo sempre più cool. Oltre agli aperitivi facciamo anche ristorazione, come insalate sfiziose e panini gourmet”.

