Addio a Leonardo Cittadini.

Olbia dice addio a Leonardo Cittadini, scomparso recentemente a 72 anni, e molto noto in città perché era un pittore e con le sue opere che, spesso ritraevano il mare e soggetti più astratti, avevano affascinato un po’ tutti.

Leonardo era molto conosciuto anche in altri comuni, come Golfo Aranci, che avevano ospitato i suoi quadri. Cittadini era un artista dal cuore buono e molto contemporaneo, con i suoi tocchi sulla tela inconfondibili e originali. Il suo talento, con le sue opere realizzate , è sbocciato in giovane età e della pittura ne ha fatto un secondo amore, oltre alla sua famiglia.

Il suo sogno, quello di vedere una galleria d’arte a Olbia per gli artisti emergenti locali. Durante un’intervista a Radio Internazionale del 2019, infatti, diceva: “Qua la situazione dell’arte è disastrosa, non c’è una location che ospitasse gli artisti. Ne parlai con Lino Pes negli anni ’70. Allora c’era una location che poteva ospitare una galleria, quella del refettorio sotto lo scolastico e quella sarebbe stata l’ideale ma intanto sono passati 50 anni”.