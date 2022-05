Premiato il commercialista di Olbia.

Il commercialista Francesco Marcetti di Olbia finisce tra le “100 best in class 2022” della nota rivista Forbes per un progetto di sviluppo per il Gruppo Ambrosio, noti commercianti in città che hanno recentemente il primo ”building shop” della città. Questo, frutto di un gruppo di consulenza aziendale fatto dal professionista e dal suo team, che è stato premiato tra i primi 25 professionisti della categoria in Italia.

La premiazione è avvenuta due giorni fa a Cernobbio, dove Marcetti ha ritirato il suo meritato riconoscimento. “E’ stata una trattativa lunga – racconta -, perché si trattava di individuare la location per accogliere il punto vendita per sostituire gli altri negozi. Abbiamo individuato il palazzo che prima ospitava una banca e poi abbiamo fatto una trattativa anche con la proprietà del locale della precedente sede del precedente negozio Ambrosio per evitare che finisse un negozio che vendesse abbigliamento. Ora, nello stesso locale, attualmente c’è una libreria, l’unica nel centro storico”.

Il progetto del ”building shop“, che oggi accoglie anche un bar, una vera e propria innovazione commerciale, tanto da essere l’unica in città, tanto da convincere Marcetti a partecipare al concorso, diviso in 4 categorie, all’interno delle quali i commercialisti e i consulenti del lavoro verranno selezionati, ovvero: Competenza, Crescita, Innovazione Digitale e Sviluppo di business. “Io ho scelto l’ultima e ho presentato il progetto 4 mesi fa – spiega il commercialista -. Sono molto contento di ritirare questo importantissimo premio e lo divido con tutto lo studio perché senza di loro non sarei stato libero mentalmente, soprattutto per le lunghe trattative che ci sono state dietro. E’ molto significativo un riconoscimento simile su progetti che valorizzano le economie del territorio, infatti è stato molto apprezzato sia dagli olbiesi che dai turisti”.