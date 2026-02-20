Carenza di aule, protestano gli studenti del liceo artistico di Olbia

20 Febbraio 2026

di Giulia Rago

Studenti dell’artistico protestano davanti al Comune di Olbia.

Stamattina gli studenti del liceo artistico-musicale Fabrizio De André si sono riuniti in una protesta davanti al Comune di Olbia. I motivi della manifestazione sono dovuti alla cronica carenza di spazi e attrezzature nell’istituto di Poltu Cuadu. I ragazzi, infatti, hanno denunciato che mancano di laboratori adeguati e ci sono poche aule, costringendo i ragazzi a continui spostamenti.

Durante l’incontro davanti al Municipio, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha ammesso le criticità capaci di risolvere l’emergenza per l’anno scolastico in corso e che per il prossimo anno è previsto il trasferimento del liceo musicale presso il Delta Center o in aule-container per l’artistico. Sebbene i rappresentanti degli studenti abbiano apprezzato l’onestà e la cortesia del primo cittadino, resta l’amarezza per un presente giudicato come un grave vuoto educativo. La comunità scolastica ha confermato che manterrà alta l’attenzione, dichiarandosi pronta a nuove mobilitazioni qualora le promesse non dovessero essere mantenute.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI