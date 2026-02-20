Carenza di aule, protestano gli studenti del liceo artistico di Olbia

Studenti dell’artistico protestano davanti al Comune di Olbia.
Stamattina gli studenti del liceo artistico-musicale Fabrizio De André si sono riuniti in una protesta davanti al Comune di Olbia. I motivi della manifestazione sono dovuti alla cronica carenza di spazi e attrezzature nell’istituto di Poltu Cuadu. I ragazzi, infatti, hanno denunciato che mancano di laboratori adeguati e ci sono poche aule, costringendo i ragazzi a continui spostamenti.
Durante l’incontro davanti al Municipio, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha ammesso le criticità capaci di risolvere l’emergenza per l’anno scolastico in corso e che per il prossimo anno è previsto il trasferimento del liceo musicale presso il Delta Center o in aule-container per l’artistico. Sebbene i rappresentanti degli studenti abbiano apprezzato l’onestà e la cortesia del primo cittadino, resta l’amarezza per un presente giudicato come un grave vuoto educativo. La comunità scolastica ha confermato che manterrà alta l’attenzione, dichiarandosi pronta a nuove mobilitazioni qualora le promesse non dovessero essere mantenute.
