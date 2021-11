La riapertura del primo tratto del lungomare di Olbia.

Questa mattina è stato riaperto al traffico il tratto del Lungomare di Olbia di via Poltu Ezzu, nel tratto tra via Genova e la rotatoria di via Principe Umberto. La strada era stata chiusa il 2 novembre con l’ordinanza 438 del 2021.

“Abbiamo riaperto la strada con 5 giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato, così da normalizzare la viabilità e da evitare i disagi agli automobilisti e alle attività commerciali della zona. Ringraziamo l’impresa che porta avanti i lavori sempre con il massimo impegno, cercando di andare incontro il più possibile alle istanze della comunità“. Così si esprime il sindaco Settimo Nizzi rispetto all’apertura al traffico veicolare del primo tratto del Lungomare dove procedono i lavori dell’ultimo lotto.

“Fortunatamente non sarà più necessario chiudere quel tratto di strada. I lavori vanno avanti spediti e non vediamo l’ora di inaugurare anche quella parte, che andrà a completare il nostro meraviglioso Lungomare“, conclude il primo cittadino.