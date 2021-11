Polemiche a Tempio.

La potatura dei lecci a Tempio adesso fa discutere. Per sistemare la chioma degli alberi, alcuni rami sono stati tagliati di netto e questo ha preoccupato i residenti della città, tanto da chiedersi se fosse normale un simile intervento.

L’operazione di potatura delle differenti lecci è avvenuta in questi giorni nei diversi viali cittadini, tra cui via Nuovo Stadio. Alcuni abitanti hanno notato, infatti, che alcuni rami più grandi sono stati ridotti a dei monconi e si sono chiesti il perché di questa potatura drastica, preoccupati sia per il risultato estetico sia se ciò potesse essere pericoloso per la salute delle piante. Il recente taglio degli alberi, inoltre, ha riportato alla memoria dei residenti un episodio precedente. “Come chi ha causato la morte di due magnifici lecci impiantati nella nuova piazzetta di fronte alla Fonte Nuova – si sono lamentati alcuni cittadini -. Stiamo distruggendo il patrimonio arboreo di Tempio”.