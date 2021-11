I lavori dopo le violente piogge ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena sta raccogliendo le segnalazioni dei cittadini a seguito delle violente piogge di sabato 6 e domenica 7 novembre.

E’ in corso una fase di ricognizione dei danni in tutto il territorio. Gli interventi sulle strade pubbliche e sul demanio sono in corso in varie zone dell’agro e del centro urbano. Su strade, terreni e abitazioni di proprietà privata, invece, le squadre di soccorso della protezione civile e dei vigili del fuoco non possono intervenire per il ripristino, hanno specificato dal Comune. In questi casi di emergenza, il loro compito è quello di operare a garanzia dell’incolumità delle persone.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio dello staff del sindaco di Arzachena ai numeri 0789849320 oppure 0789849321.