Olbia piange Maria Antonietta, morta alla soglia dei 75 anni

Lutto a Olbia per la scomparsa di Maria Antonietta Degortes.

Avrebbe compiuto 75 anni venerdì prossimo, ma è venuta a mancare ieri dopo un ricovero all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia. Oggi tutta la città si stringe intorno alla famiglia di Maria Antonietta Degortes, conosciuta e apprezzata in città per via del suo carattere buono e generoso.

Ad annunciare la scomparsa è stato il marito Pasqualino insieme alla figlia Laura. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella basilica di San Simplicio partendo dall’ospedale San Giovanni Paolo II.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui