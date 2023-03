Nuova burrasca in Gallura, dopo la tregua torna il forte vento

Un’altra burrasca si abbatte sulla Gallura.

Alberi caduti e diversi danni in Gallura. Nelle scorse ore il vento di burrasca ha soffiato senza tregua nel territorio, facendo scattare centinaia di interventi dei vigili del fuoco. I danni si sono verificati soprattutto a Olbia, dove sono caduti alberi e danneggiata la scultura appena inaugurata sul lungomare. Sulla Olbia-Tempio nella notte si è verificata una frana.

Dopo una breve tregua arrivata soltanto ieri sera e oggi, è in arrivo la seconda tempesta. Così la protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per il periodo compreso tra le ore 12 del 14 marzo 2023 e le ore 12 del 15 marzo 2023. Sulla Gallura è prevista un’altra violenta burrasca già dalle ore centrali di domani.

“Per le successive 24 ore – dice l’avviso – sono previsti venti da ovest nord-ovest fino a burrasca sulle coste settentrionali, in prevalenza su quelle della Gallura, ed i crinali orientali. Si segnala inoltre il rischio di possibili mareggiate lungo le coste settentrionali esposte”.

Le raccomandazioni della protezione civile.

“Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e prudenza in caso di guida di un’automobile o di un motoveicolo – si legge ancora nell’avviso – in particolare in presenza di forti raffiche laterali, in quanto esse possono far sbandare il veicolo. Si raccomanda di prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti, e di evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan”.

“Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio di mareggiate, soprattutto se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa – proseguono -. Si invita quindi alla massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate e l’uso delle imbarcazioni”.

