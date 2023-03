Danneggiata la scultura Ocean a Olbia.

Le forti raffiche di vento, che nei giorni scorsi hanno interessato la Gallura, non hanno risparmiato la scultura Ocean sul lungomare di Olbia. L’opera realizzata da Emanuela Giacco, e donata al Comune da un collezionista anonimo, era stata inaugurata lo scorso 23 febbraio.

La scultura è stata realizzata con 250 chili di cime nautiche di recupero, nell’ottica della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente ed ecosistema marino. Ocean, per questo motivo, trasmette un messaggio molto forte.

Il vento, nelle scorse ore, l’avrebbe fatta rotolare a terra. Non si esclude nemmeno che l’opera sia stata presa di mira dai vandali, ma al momento non sembrano esserci indicazioni in tal senso. Per precauzione è stata poggiata nel supporto in granito, mentre si attende il ripristino dell’opera.

