Il ballo di gruppo Mamyta.

Due maestri di ballo, il campione del mondo Francesco Decandia e Alessandro Casu, due musicisti, i fisarmonicisti Mirko Putzu e Quirico Bacciu. Questo il mix di competenze e idee che ha fatto nascere un nuovo ballo di gruppo rigorosamente made in Olbia.

Mamyta, questo è il titolo, è un brano originale scritto da Bacciu e Putzu. Un mix travolgente di salsa e reaggeton, cantato dall’ecuadoregno Karlos Xavier ed edito dalle Edizoni Musicali Farfallina che ha tutte le carte in regola per diventare una hit. Ma Mamyta non è solo musica e parole.

Ed è qui che entrano in gioco i maestri di ballo Decandia e Casu. I due, infatti, hanno studiato una coreografia, anche essa originale, per un ballo di gruppo da lanciare sulle piste di tutta la Gallura e perché no, di tutta Italia.

Ballo che vedrà il suo debutto ufficiale sabato 18 gennaio al Piazza Smeralda di Olbia, con la partecipazione del musicista Gianbattista Longu. Nell’occasione i due coreografi mostreranno i passi di quello che vuole essere il prossimo ballo dell’estate.

