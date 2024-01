É il secondo atto vandalico a Olbia contro un manifesto di Giorgia Meloni.

“Forte e fiera…e bugiarda”. Il manifesto di Giorgia Meloni per le regionali sul lungomare di Olbia è stato preso di mira, dove qualcuno ha scritto con della vernice nera l’insulto diretto alla premier di Fratelli d’Italia.

Sembra che anche in città ci sia generale malcontento per il Governo Meloni, in carica dall’ottobre del 2022. A Olbia è infatti il secondo atto che avviene contro un manifesto elettorale che raffigura il volto della Presidente del Consiglio.

Un gesto che ricorda quello avvenuto nell’agosto del 2022, quando durante un Pride il poster era stato staccato, calpestato e poi bruciato da un gruppo di giovani, sempre sul nuovo lungomare cittadino. Il gesto ha scatenato non poche polemiche, dove il gruppo Fdi di Olbia aveva commentato l’azione dimostrativa contro la premier.

