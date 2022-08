“Pride infogau” contro Giorgia Meloni, arriva la condanna di Fratelli d’Italia

L’attacco del Pride a Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia risponde con una ferma condanna all’attacco ingiustificato al manifesto elettorale di Giorgia Meloni messo in atto dalle partecipanti al “Pride infogau” di Olbia. “Nella giornata del 26 agosto 2022, durante la manifestazione “Pride infogau”, l’inciviltà ad Olbia l’ha fatta da padrona: muri imbrattati e proprietà private danneggiate – si legge nel comunicato -. Nei video diffusi dalla pagina Instagram dell’organizzazione del “Pride infogau” si vede chiaramente come viene strappato e bruciato un manifesto di pubblicità politica di Fratelli d’Italia. Quel manifesto è stato affisso in uno spazio assegnato da un privato, previo pagamento, ad un altro privato”.

Poi l’affondo: “È questo l’esempio della civiltà che siamo/siete? È questo il modo di agire? Il non rispetto degli altri? Come se non bastasse con bomboletta spray sono stati imbrattati diversi muri – prosegue il comunicato del presidente regionale Antonella Zedda e del presidente cittadino Marco Piro -, attaccando le forze dell’ordine. Tutto questo non ci rappresenta, siamo fortemente convinti che questi comportamenti siano da condannare sia dalle forze politiche sia dalle istituzioni”.

Fratelli d’Italia nel frattempo ha programmato la propria campagna elettorale in Sardegna: il coordinamento provinciale della Gallura presenterà i propri candidati alle prossime elezioni politiche in una conferenza stampa di presentazione che si terrà domenica 28 agosto alle ore 11:00 presso il Doubletree by Hilton-Olbia Sardinia, in Via Isarco 5/7, alla presenza dei candidati alle politiche.

L’unica tappa di Giorgia Meloni in Sardegna sarà a Cagliari, il 2 settembre per l’apertura della campagna elettorale. Il comizio, probabilmente, si svolgerà in serata in piazza del Carmine, ma luogo e orario devono ancora essere ufficializzati.