Addio a Mario Ponsano.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, all’età di 80 anni, dell’imprenditore olbiese Mario Ponsano. L’uomo era conosciuto in città perché titolare di alcune storiche attività.

Ponsano, infatti, ha gestito in società un autosalone in viale Aldo Moro, che si trovava a fianco dell’attuale pasticceria Tiramisù, portando avanti la sua attività fino alla fine degli anni ’90. Successivamente, aveva aperto in società con suo fratello una ditta che vende materiali edili nella zona industriale. Chi lo conosceva, soprattutto nel quartiere di Pittulongu, dove l’imprenditore risiedeva, lo ricorda con molto affetto, in quanto era una persona cordiale e gentile. Mario lascia tre figlie e una moglie, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.