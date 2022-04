Forse non tutti sanno che la zuppa gallurese ha origini aragonesi

Curiosità della zuppa gallurese.

La zuppa gallurese in questi giorni non è certamente mancata dalle tavole della Gallura e il piatto è anche una tradizione che viene proposta anche per le feste natalizie. Non tutti sanno che la specialità locale ha origini molto antiche.

Si trattava di un piatto popolare, che consumavano principalmente i poveri. Questo perché è costituito di pane, formaggio e brodo, alimenti a basso costo e molto diffusi nelle società agro pastorali. Le sue origini sono state attribuite al periodo aragonese, intorno al quindicesimo secolo. Gli aragonesi, infatti, all’epoca dominavano tutto il sud Italia. Le curiosità di questa tradizione culinaria non finiscono qui, infatti il piatto è cucinato anche in Veneto in una variante molto simile.