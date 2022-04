I lavori nelle strade di Calangianus.

Le strade di Calangianus si fanno belle. L’amministrazione del paese ha annunciato una serie di lavori per mettere a posto marciapiedi, strade e asfalti. Gli interventi, che riguarderanno anche la raccolta delle acque piovane, saranno realizzati in alcune vie del comune.

In particolare, i lavori sono cominciati questa mattina, con il rifacimento dei marciapiedi e la regimazione delle acque piovane in via Luras. La strada, compresa quella di via Dante sarà successivamente asfaltata. Gli interventi nelle vie del paese non si fermano qui, perché il Comune ha annunciato importanti novità sulla viabilità.

Nell’incrocio tra via Europa Unita e via Luras, infatti, sarà installata una rotatoria amovibile. Nei prossimi giorni cominceranno i lavori in via Giacomo Leopardi, dove la strada, da sempre strada bianca, sarà asfaltata. A subire importanti interventi anche via Nino di Gallura, un tratto di via Leonardo da Vinci, via Don Milani, e un tratto di via Lu Fungoni, via Monte Grappa e via Atene.