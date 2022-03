Carnevale sotto tono a Olbia.

Per il secondo anno a Olbia non si sente più la musica delle casse dei carri di cartapesta che sfilavano ogni carnevale lungo le vie del centro storico. La pandemia ha cancellato anche i festeggiamenti del martedì grasso anche in tutta la Gallura, portandosi con sé tutti gli eventi ai quali tutti erano abituati.

Nell’aria non si sente più nemmeno il profumo della frittellata e sul corso Umberto si vedono poche maschere. Persino nei centri commerciali non si scorge più nemmeno un coriandolo, nemmeno un po’ di aria di festa. Tuttavia, a rendere più colorato un po’ questo martedì grasso così sotto tono è il piccolo movimento di famiglie e di ragazzi in piazza Crispi. Segno che, nonostante lo stop ai festeggiamenti, causa coronavirus, la piazza appena riqualificata sul lungomare resta il luogo preferito degli eventi del carnevale olbiese.

Non tanto tempo fa, come da tradizione, infatti, in piazza Crispi si svolgevano ogni anno le feste del giovedì e del martedì grasso. Prima i lavori per la realizzazione del nuovo waterfront cittadino, poi la pandemia, avevano allontanato gli eventi più attesi del periodo. Ma le maschere colorate e l’allegria dei bambini sono tornati su quel luogo, regalando un po’ di allegria in questo secondo carnevale senza eventi.