La solidarietà della Gallura all’Ucraina.

E’ corsa alla solidarietà per l’Ucraina, diventata ormai teatro della guerra con la Russia. Numerosi enti, associazioni e privati stanno organizzando una serie di iniziative per aiutare gli abitanti colpiti e rendersi disponibili ad aiutare i profughi. Ad iniziare dal Consolato Ucraino della Sardegna, che ha avviato una raccolta fondi mettendo a disposizioni un conto corrente per raccogliere le donazioni, con l’IBAN IT29E0839960280000000126051. Per informazioni si può contattare il numero di telefono +393343607104.

La solidarietà delle amministrazioni comunali.

Tante le amministrazioni comunali anche in Gallura che, in queste ore, stanno facendo sentire la propria vicinanza al popolo ucraino, gravemente colpito dall’offensiva russa. Il Comune di Loiri Porto San Paolo è uno di questi, il quale si è reso disponibile per accogliere e dare asilo ai cittadini. L’ente ha condiviso la propria email 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼@𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.𝗹𝗼𝗶𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝘀𝗮𝗻𝗽𝗮𝗼𝗹𝗼.𝘀𝘀.𝗶𝘁 chiedendo, a chi volesse prendere parte all’iniziativa, di indicare nome e cognome , numero di telefono e il tipo di accoglienza che si intende offrire. Anche l’amministrazione di Berchidda ha diffuso sui social l’iniziativa di solidarietà per favorire l’organizzazione dell’accoglienza in Sardegna di bambini e mamme in fuga dalla guerra.

Gli enti locali hanno messo a disposizione l’indirizzo email a cui le famiglie che volessero offrire ospitalità, aderendo all’iniziativa, possono rivolgersi. Si sono poi uniti Arzachena, Calangianus e altri paesi galluresi. Numerosi residenti che stanno rispondendo, inviando parecchie adesioni per accogliere le famiglie che stanno fuggendo dalle bombe.

Servono generi di prima necessità.

Tanti anche gli stessi enti, come quello di Golfo Aranci, che si sono resi disponibili a fare una raccolta di beni di prima necessità diretti verso l’Ucraina. I beni sono conferibili presso l’infopoint del lungomare contattando il numero 392 079 6855 (Paolo). Numerose anche le associazioni e aziende private del territorio che si stanno organizzando per raccogliere tutto ciò che è necessario, compresi i medicinali, per sostenere gli abitanti colpiti dalla guerra.

In prima linea ci sono l’Anas Sardegna, i Blue Angels di Olbia, contattando il loro numero al 3334291160, la scuola guida di Tiziana Oggianu di via Galvani e via Barcellona, l’Associazione OCI (Organizzazione Cittadini Immigrati) di Olbia, contattando i numeri di telefono 3421252926 (Oksana) e Il numero 3489036759 (Olga), oppure il presidente dell’associazione OCI il Sign. Volodymyr Stepanyuk al numero 3204154168. Una gara di solidarietà senza precedenti, che svela il cuore buono della Gallura.