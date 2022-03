La lettera del critico Sgarbi al sindaco di La Maddalena.

Vittorio Sgarbi, non era presente all’inaugurazione della nuova piazza La Maddalena, lo scorso 23 Febbraio, piazza che porta lo stesso nome della data della cerimonia, alla quale ha contribuito per la realizzazione del progetto. Il noto critico d’arte e parlamentare ha scritto al sindaco Fabio Lai una lettera per spiegare la sua assenza.

La guerra tra Russia e Ucraina il motivo della mancata partecipazione. “Illustre signor sindaco, caro amico – spiega nella lettera -, la complessa situazione internazionale tiene lontani ministri e parlamentari, riuniti in questo stesso momento in Parlamento, dalla Sardegna, anzi dall’isola de La Maddalena che festeggia la prima medaglia d’oro al valore militare delle forze armate italiane, Domenico Millelire”.

Sgarbi ha spiegato a malincuore che avrebbe voluto presenziare all’evento, in quanto la nuova piazza, con il monumento originale dedicato all’eroe, porta anche la sua firma. “Anche per questo avrei voluto partecipare alla festa che celebra il comandante Millelire – dichiara -. Ma sono certo che la nuova piazza ricorderà il giorno della sua gloria a tutti quelli che, da oggi in avanti, l’attraverseranno ,e che potremo, anche con il ministro della difesa, dedicare un’altra giornata ,in tempi meno critici, a ricordare e onorare il nostro eroe”.

Il contributo del professore, indicato dall’amministrazione comunale come consulente, per la realizzazione del nuovo piazzale vedeva alcune indicazioni per la sostituzione degli arredi “troppo moderni” accanto a cimeli di fine 700 ed inizio 900, prevedendo uno stile classico ed arredi in stile umbertino. Le proposte di Sgarbi sono state approvate dalla giunta che aveva dato il via alla progettazione.