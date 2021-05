Le iniziative per il 2021.

Mentre la pandemia continua a rallentare le diagnosi e la cura del tumore del seno, Komen Italia e il Mater Olbia Hospital moltiplicano le iniziative per la salute delle donne lanciando un nuovo importante progetto dal titolo “6 mesi in Rosa in Sardegna” per portare salute, prevenzione e cura nel nord della Regione.

Il progetto, che durerà da metà maggio ad ottobre 2021, prevede l’organizzazione ogni mese presso il Mater Olbia Hospital di una intera giornata dedicata alla prevenzione delle donne delle aree di Anglona, Gallura, Nurra, Barbagia di Nuoro, Meilogu e Marghine. In ogni appuntamento saranno effettuate 60 prestazioni gratuite di prevenzione: mammografie a donne con più di 40 anni, ecografie a donne con più di 30 anni e visite a donne con meno di 30 anni. L’iniziativa è indirizzata in modo specifico a quelle donne che dedicano meno attenzione alla propria salute e che sono a rischio per fascia d’età o per familiarità. Ogni comune identificato selezionerà autonomamente le donne a cui verrà offerta la prevenzione.

A chi è dedicata l’iniziativa

L’iniziativa è indirizzata in modo specifico a quelle donne che dedicano meno attenzione alla propria salute e che sono a rischio per fascia d’età o per familiarità.

In ogni appuntamento saranno effettuate 60 prestazioni gratuite di prevenzione:

mammografie a donne con più di 40 anni,

ecografie a donne con più di 30 anni,

visite a donne con meno di 30 anni.

Nel mese di ottobre 2021, a chiusura del progetto e in concomitanza con la Race For The Cure 2021, il Women’s Care Center del Mater Olbia Hospital organizzerà un intero weekend dedicato alla prevenzione, mettendo in campo i suoi specialisti dell’area senologica. L’obiettivo è quello di superare il risultato dello scorso anno in cui furono erogate 250 visite ed esami specialistici.

Un aspetto importante a cui il progetto 6 mesi in Rosa in Sardegna vuole dare risalto sono gli appuntamenti di educazione scientifica, per informare sui corretti stili di vita e sui sistemi della prevenzione, e le numerose attività di empowerment rivolte alle donne in rosa che hanno affrontato o stanno affrontando il percorso di cura, per fornire loro semplici strumenti di miglioramento della qualità della vita e di accesso alle loro risorse fisiche, emotive e cognitive. Inoltre, in Sardegna sbarcheranno anche le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, Programma Nazionale Itinerante che percorreranno la regione da Nord a Sud.

Ogni mese, in prossimità delle giornate dedicate alle visite, grazie all’aiuto di istituzioni, volontari e associazioni attive sul territorio, saranno organizzati eventi di sensibilizzazione per la lotta ai tumori del seno e raccolta fondi, prendendo spunto da alcune iniziative che già si svolgono in Sardegna, come la tradizionale “Passeggiata in Rosa” di Bonorva.

La Maglia 6 mesi in rosa

Durante tutti gli appuntamenti in programma sarà possibile fare una donazione di 10 euro per ricevere la maglia dedicata all’iniziativa, il ricavato sarà interamente devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.

La squadra 2021

Anche quest’anno Il Mater Olbia Hospital correrà virtualmente la Race for the Cure 2021 con la squadra Mater Olbia for Komen che lo scorso anno, grazie alla grande partecipazione del territorio, ha raccolto 10.000,00 euro a sostegno delle attività di Komen Italia.

(Visited 189 times, 189 visits today)