Il centauro trasportato il elisoccorso a Sassari.

È successo intorno alle 18.40 di oggi l’incidente che ha coinvolto un’auto e una moto nel bivio tra via Danimarca e via Faenza a Olbia. Probabilmente una delle due vetture non ha rispettato lo stop presente all’uscita di via Faenza per immettersi in via Danimarca.



Nello scontro ha avuto la peggio il centauro, P.P. di 53 anni, residente a Olbia, trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari in elisoccorso con diversi traumi in tutto il corpo e fratture multiple.

