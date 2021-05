Addio a Franco Battiato, quell’ultimo emozionante concerto a Olbia

L’ultimo concerto di Franco Battiato al molo Brin.

Un genio della musica italiana. Franco Battiato era uno dei cantautori più amati, scomparso oggi all’età di 76 anni.

Un artista a tutto tondo capace di spaziare tra diversi generi musicali e di sperimentare, consegnando capolavori come La cura, Voglio vederti danzare e Centro di gravità permanente.

Canzoni e musica che hanno lasciato emozioni indelebili anche a Olbia. Come nel suo ultimo concerto del 2003 nel suggestivo scenario del molo Brin. E’ ancora vivido il ricordo nella mente di chi ha partecipato. Erano stati quasi 7mila gli spettatori che avevano assistito allo spettacolo, applaudendo e cantando a squarciagola le sue canzoni.

Quasi 2 ore di show dove Battiato si è esibito nei suoi successi, da quelli più rock a quelli più romantici, da Strani giorni e Shock in my town a La cura. Uno spettacolo che resterà indelebile per chi c’era e preferisce ricordarlo così, su quel palco del Molo Brin.

