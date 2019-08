L’incendio ad una moto a Olbia.

Una moto ha preso fuoco, questa mattina, in zona aeroporto. All’inizio la colonnina di fumo che si vedeva nitida in tutto il golfo di Olbia aveva fatto presagire qualcosa di più grossa entità.

Ma fortunatamente non è stato così. La moto ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, che hanno spento subito la carcassa.

