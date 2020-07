I centauri ricoverati in codice giallo.

Un doppio incidente è avvenuto oggi a Olbia. Sia in via Barcellona che in viale Aldo Moro, a quanto risulta, un’auto è andata a sbattere contro una moto e ad avere la peggio è stato in entrambi i casi il centauro.

Secondo una prima ricostruzione degli scontri, i conducenti delle due moto non si sarebbero accorti della manovra di svolta delle auto andandogli addosso. Entrambi i motociclisti sono stati trasferiti dagli operatori del 118 presso l’ospedale di Olbia e ricoverati in codice giallo per ulteriori controlli.

