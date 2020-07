I 5 nuovi collegamenti da Olbia.

Volotea, inaugura 5 nuovi collegamenti da Olbia: da venerdì 3 luglio, sono infatti operativi i nuovi voli per Ancona, Bologna e Pisa, mentre è in programma per il 6 luglio l’avvio delle nuove rotte per Pescara e Trieste. Oltre alle nuove rotte, l’offerta per la Summer 2020 prevede collegamenti alla volta di Bari, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona e Nantes in Francia.

I nuovi voli in partenza da Olbia rientrano in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

“Non vedevamo l’ora di poter inaugurare i nostri 5 nuovi voli in partenza da Olbia – ha affermato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Durante il periodo estivo, i viaggiatori in partenza da Olbia potranno raggiungere facilmente alcune tra le più belle città italiane a bordo dei nostri voli sempre diretti, comodi e veloci. Inoltre, con la ripartenza dei nostri collegamenti nazionali puntiamo a facilitare gli spostamenti dei turisti incoming desiderosi di trascorrere una vacanza in Costa Smeralda, destinazione rinomata e apprezzata per le sue bianchissime spiagge, per il mare cristallino e per la sua ricchissima offerta enogastronomica”.

Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti.

Il bouquet di destinazioni raggiungibili da Olbia è davvero ricco e prevede collegamenti verso Ancona (Novità 2020), Bari, Bologna (Novità 2020), Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara (Novità 2020), Pisa (Novità 2020), Torino, Trieste (Novità 2020), Venezia e Verona in Italia e Nantes in Francia. Sono già in vendita, per volare nel 2021, i biglietti per Bordeaux, Marsiglia, e Strasburgo.

