Multati due disabili a Olbia.

Ha dell’incredibile una vicenda che riguarda due persone disabili, multati a Olbia per aver parcheggiato il van nello stallo apposito con tanto di tagliando. È successo nella spiaggia di Marina Maria a Giovanni e Andrea Lombardi, due fratelli che vivono in Gallura.

Nonostante avessero esposto sul parabrezza il contrassegno per persone con disabilità e nonostante il parcheggio fosse regolarmente segnalato, il cartello era nascosto da un cartellone pubblicitario. Secondo Giovanni, non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. L’anno scorso era già successo e quando aveva chiesto chiarimenti gli era stato detto che la sanzione non poteva essere rimossa e che avrebbe dovuto avviare una procedura di ricorso.

Giovanni sostiene che suo fratello ha il diritto di accedere alla spiaggia come tutti gli altri e che il cartello autorizza il parcheggio nel posto in cui avevano lasciato il loro veicolo. Non può più accettare queste situazioni e sospetta che gli agenti della polizia locale non controllino il contrassegno ma scrivano comunque il verbale, sapendo che molte persone pagano solo per evitare le complicazioni legali di un ricorso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui