L’ordinanza di chiusura del museo di Olbia.

Sospensione immediata di qualsiasi attività, mostra, fiere, esposizioni. Interdizione al pubblico nel complesso. Non lascia spazio a dubbi l’ordinanza firmata questa mattina dalla dirigente del Comune di Olbia: il museo archeologico di Olbia deve chiudere.

Motivo? La documentazione relativa al certificato di prevenzione incendi non è completa. Manca cioè il personale formato nel caso succedesse qualcosa in maniera permanente. Una doccia gelata sull’amministrazione comunale, dopo quella arrivata dal palazzetto Deiana, anch’esso chiuso per lo stesso motivo.

Nell’ordinanza si richiama al verbale dei vigili del fuoco dello scorso 23 luglio nel quale “si dà atto della messa in opera da parte del Comune di Olbia di tutte le ulteriori prescrizioni”, tranne quella relativa alla presenza nella struttura degli addetti anti-incendio.

