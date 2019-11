Gli alberghi oltre l’80% di occupazione.

Gli hotel di Olbia sono già quasi al completo per la notte di Capodanno. Su circa un centinaio di strutture aperte, i siti di prenotazioni segnalano un’occupazione oltre l’80%. Percentuale in aumento con il passare delle ore.

Sarà per la conferma arrivata dal Comune che la star del 31 dicembre sarà la cantante Elisa. Sarà perchè ormai Olbia si è confermata una tappa fondamentale per l’ultimo dell’anno in Sardegna. Sarà per il calendario degli eventi natalizi, fatto sta che la fine di dicembre sembra annunciarsi particolarmente popolosa.

Intanto, l’assessore al Turismo Marco Balata si gode il risultato portato a casa, dopo il Jova Beach Party della scorsa estate. “È stato un lavoro complesso, lungo e non privo di difficoltà, ma poter avere un’artista del valore di Elisa per il prossimo capodanno è una soddisfazione incredibile – dice -. Sono certo che brindare sulle note delle sue canzoni sarà il miglior auspicio possibile per l’anno che verrà”.

(Visited 44 times, 66 visits today)